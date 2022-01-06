У Святий вечір на Тернопільщину почне заходити холодне повітря. За прогнозами синоптиків, температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса. Переважно обійдеться без опадів.

Як повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології, 6 січня в Тернопільській області та в місті Тернопіль вночі місцями очікуються пориви південно-західного вітру, 15 – 20 м/с. Зберігатиметься тенденція до зниження температурних показників.

“6-го січня, напередодні Святвечора, потихеньку почне заходити в Україну холодніше повітря. Температура повітря протягом дня четверга коливатиметься в межах від 1 морозу до 4 тепла. Обійдеться без істотних опадів. Вітер буде поривчастим, західних напрямків. У ніч на Різдво місцями політає сніжок, похолодає до 2-4 градусів морозу. З’явиться знову ожеледиця! Якраз на Різдво зима в Україні оговтається і повернеться до своїх морозних обов’язків”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, Різдвяні свята на Тернопільщині будуть морозяними. Місцями можливі незначні опади у вигляді снігу.