На Тернопільщині зіткнулися “Волга” і “Жигулі”: потерпілого довелося “вирізати” з купи металу

28 грудня на номер «101» надійшло повідомлення про зіткнення легкових автомобілів «ВАЗ-2107» та «ГАЗ-2410» поблизу села Зарубинці Скалатської ТГ Тернопільського району.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучалося чергове відділення 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління.

Рятувальники огородили місце події, вжили заходів для запобігання виникнення пожежі та за допомогою спеціального гідравлічного обладнання деблокували водія автомобіля «ВАЗ-2107», який внаслідок зіткнення зазнав численних травм і виявився затиснутим в середині понівеченого транспортного засобу. Чоловіка передали працівникам ЕМД. Також зазнала травмування пасажирка автомобіля «ГАЗ-2410». Обох потерпілих госпіталізовано.