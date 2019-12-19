У селі Новостав Шумського району не розминулися іномарка та рейсовий автобус.

Аварія трапилася о 8:50 на дорозі Остріг-Кременець, повідомляють у поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault 21 не впоралася з керуванням під час повороту, виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в пасажирський автобус БАЗ-А07920, який курсував за маршрутом “Нетішин-Тернопіль”.

В результаті удару водій іномарки отримала тілесні ушкодження. У шістдесятип’ятирічної жінки політравми, відкритий перелом колінної чашки, травми грудної клітки та живота, забійні рани. Потерпілу госпіталізували в травматологічне відділення. Потрапив у лікарню пасажир автомобіля.

Надали медики допомогу і водієві автобуса. На момент аварії в пасажирському транспорті перебувало 15 пасажирів. Вони травм не отримали.