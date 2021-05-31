На Тернопільщині “орудує” циклон. Через його вплив у регіоні задощило. Опади спостерігатимуться і на початку наступного тижня. За прогнозами синоптиків, погода стабілізується ближче до середи.

На початку тижня в області далі періодично прокочуватимуться дощі та грози. Втім, далі опади будуть короткочасними. Також зберігатиметься свіжа прохолодна погода.

“Далі дощі не йтимуть нескінченними сумними осінніми шеренгами — будуть короткочасними та даватимуть шанс на прояснення. Прохолодна погода зберігатиметься, денні температурні показники коливатимуться від 10 до 15 градусів тепла, якщо у дощах – то ще свіжіше. Місцями можливі пориви вітру”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на початку тижня в області яскравим сонцем і відчутним потеплінням не порадує. У регіоні передбачають порівняно прохолодний і дощовий тиждень. Тепло обіцяє повернутися ближче до наступних вихідних.