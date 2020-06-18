32 хворих на COVID-19 виявили на Тернопільщині за останню добу.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 10 годину 18 червня в області зафіксовано 1542 випадки COVID-19. 27 із них – летальні, 1036 людей одужало.

Статистика по районах області наступна:

м. Тернопіль – 253 (95 одужало, 2 летальних)

Бережанський район – 4 (3 одужало)

Борщівський район – 14 (14 одужало)

Бучацький район – 83 (66 одужало, 1 летальний)

Гусятинський район – 20 (17 одужало)

Заліщицький район – 57 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)

Збаразький район – 57 (26 одужало, 1 летальний)

Зборівський район – 4 (3 одужало)

Козівський район – 47 (25 одужало, 1 летальний)

Кременецький район – 421 (312 одужало, 8 летальних)

Лановецький район – 42 (19 одужало)

Монастириський район – 194 (190 одужало, 4 летальних)

Підволочиський район – 7 (6 одужало)

Підгаєцький район – 5 (5 одужало)

Теребовлянський район – 17 (15 одужало)

Тернопільський район – 80 (20 одужало)

Чортківський район – 60 (55 одужало)

Шумський район – 177 (123 одужало, 7 летальних)

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