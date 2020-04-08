Станом на 10 годину 8 квітня на Тернопільщині немає нових підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Така ж ситуація була і добу тому – станом на 10 годину 7 квітня. Таким чином, в області офіційно підтвердженими залишаються 168 випадків цього захворювання. Три з них – летальні.

Найбільше інфікованих – у Монастириському районі. Там виявлено 112 хворих на COVID-19. 18 випадків підтверджено у сусідньому Заліщицькому районі. Ще 13 – у Козівському. 9 випадків – в обласному центрі. 7 – у Кременецькому районі. По 3 випадки – в Бучацькому та Підгаєцькому районах. У Тернопільському, Бережанському та Зборівському районах зафіксовано по одному випадку захворювання на коронавірусну інфекцію.

Загалом в Україні зареєстровано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 летальні. 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

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