У двох медиків Тернопільської обласної університетської лікарні підтвердили COVID-19. Один з інфікованих лікарів – тернополянин.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

За інформацією штабу, COVID-19 лабораторно підтвердили у двох чоловіків: у тернополянина і мешканця Зборівського району. Вони контактували із хворою на коронавірус пацієнткою з Бучацького району. Жінку перевели в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Далі обстежили 44 контактних з нею людей.

Тернополянину – 24 роки. Це лікар-інтерн з Тернопільської Університетської лікарні. Він зараз – на амбулаторному лікуванні.

Таким чином, від початку епідемії коронавірусу в Україні COVID-19 підтвердили у 9 тернополян.

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