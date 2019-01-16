На Тернопільщині витягували з кювету молоковоз

16/01/2019 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 січня у селі Грицівці Збаразького району.

Там водій автомобіля “DAF” не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та частково перегородив дорогу. Як повідомляють в управлінні ДСНС, вантажівка-молоковоз належить ПрАТ “Тернопільський молокозавод”.

Для надання допомоги працівникам філії «Збаразький райавтодор» щодо буксирування даного автомобіля на проїжджу частину дороги залучався резервний караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Збаразького районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області.