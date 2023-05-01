На Тернопільщині цього тижня передбачають майже літнє тепло

Майже літнє тепло передбачають цього тижня на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, 2 травня стовпчики термометрів підвищуватимуться до 24 градусів тепла. Переважно обійдеться без опадів. Лише періодично дошкулятимуть сильні вітри.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 2 травня погоду області визначатиме західна периферія антициклону над Білоруссю.

«В області спостерігатиметься мінлива хмарність. Обійдеться без опадів. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8° тепла, вдень 19 – 24° тепла. 3 травня також зберігатиметься мінлива хмарність. Обійдеться без істотних опадів. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 4 – 9° тепла, вдень 15 – 20° тепла».

За попередніми прогнозами синоптиків, тепла і сонячна погода на Тернопільщині збережеться до середи. Далі у краї пройдуть дощі, відтак температурні показники знизяться.