На Тернопільщині священник, який перейшов до ПЦУ, повернувся у московську церкву

На Тернопільщині священик Федір Мартинюк повернувся в УПЦ МП після переходу в Православну церкву України.

У заяві від 26 травня йдеться, що настоятель Хресто-Воздвиженського храму покаявся за “розкол”, повідомляє “Файне місто“.

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Рішення про зміну підпорядкування громада села Дзвиняча прийняла 22 травня, з ним погодився і священик. Втім, за декілька днів прес-служба УПЦ МП опублікувала заяву, згідно якої священнослужителя знову прийняли до Московського патріархату (документ – нижче у матеріалі).

– Заборонений у священнослужінні клірик Тернопільської єпархії протоієрей Феодор Мартинюк приніс покаяніє за перехід в розкол і знову прийнятий в лоно Української Православної церкви, – йдеться у заяві, підписаній секретарем єпархії Стефанієм Баланом.

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Нагадаємо, 23 травня тернопільська єпархія ПЦУ повідомляла, що релігійна громада села Дзвиняча Кременецького району разом зі священиком вирішила покинути УПЦ МП. Тоді зазначалось, що Федір Мартинюк був другим священиком Московського патріархату на Тернопільщині, який прийняв рішення перейти в ПЦУ.

– Він став другим священником УПЦ МП на Тернопільщині, котрий перейшов до ПЦУ з часу її створення і надання Томосу. Першим був ієрей Олег Шліхта, який ще в лютому 2019-го разом із парафією Іверської ікони Божої Матері села Крогулець на Шумщині перейшов у лоно помісної церкви, – заявляли в ПЦУ.

Як згодом зазначили на сайті тернопільської єпархії ПЦУ, вже 27 травня архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор представив нового настоятеля храму села Дзвиняча. Ним став протоієрей Ігор Кубишин, який раніше служив у Вінницькій єпархії.

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