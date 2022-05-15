Вчора в Шумську зустріли тіло Героя Олександра Луцика, котрий загинув у боях на Донеччині.

Полеглого Захисника люди зустріли на колінах і з лампадками в руках. Відтак, у центрі міста відбулося богослужіння, яке провели священники українських церков. Були присутні і попи з московського патріархату, які своїми діями обурили присутніх. Про це у Фейсбуці повідомила Олена Ходюк. Далі подаємо її допис:

“Сьогодні в Шумську зустрічали тіло воїна з Залісець, з села, в якому поки що московська церква, яка благословила ординців вбивати українців.

Український воїн ( вдячність йому, честь і шана) загинув за Україну. Та ця сталіно-путінська організація своїми зухвалими лукавими діями збурила людей настільки, що не можна було стримати емоції. Хотілося плюватися, дивлячись на це ганьбище. Московські батюшки разом зі своєю свитою не дали можливості навіть попрошатися гідно з воїном, який нас захищав.

На вчора були відомості, що в центрі міста люди зустрінуть тіло вбитого рашистами воїна і помоляться разом зі священиками ПЦУ та УГКЦ, а в селі очолить похорон місцевий батюшка.

І що ж відбулося насправді? Процесія мп стояла осторонь, як завжди, до речі, ніяк не реагуючи на молитву українською мовою. Після звернення о. Миколая зі співчуттям до рідних загиблого, люди з квітами та лампадками почали підходити до труни, щоб поклонитися і подякувати, та їм цього не дали зробити батюшки мп, тому що підійшли і почали здійснювати своє на старомосковській мішаній мові служіння, щоб довести усім присутнім і, напевно, самому Богу, що то у них індульгенція на молитву. Зухвалість і цинічність цих дій обурила людей. Не хотілося зчиняти галасу з поваги до загиблого, але знайшовся один чоловік, який близько знав воїна, і він намагався зупинити безчинство мп.

Вони звикли, що їм ніхто не указ і все сходить з рук. Так було і на Великдень, коли цілу ніч в коменданський час курсували Шумськом сюди – туди з кошиками.

Чому влада допустила таку ганьбу?

Іде жорстока війна з московитами, а ворог у нашому місті правує, ганьбить і далі все українське.

Так далі тривати не може. Вимагаємо у депутатів та міського голови заборонити мп на Шумщині, так, як це зробила влада інших українських громад.”

Додамо, що попрощаються із Воїном сьогодні о 12-й годині у його рідному селі Залісці. Герою було 49 років.