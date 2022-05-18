Громади Тернопільщини проявляють ініціативу та переходять від московської православної церкви до Православної Церкви України.

Тернопільська обласна рада сприятиме переходу усіх громад, які виявлять бажання доєднатися до Православної Церкви України, каже голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Сьогодні наші громади проявляють ініціативу переходу від московської церкви до Православної Церкви України. Ми надаємо максимальну підтримку у цьому питанні. Будемо надалі допомагати, в першу чергу, юридично. За потреби і з судовим супроводом, щоб перейти в Українську церкву. Московській церкві не місце в Україні,– каже Михайло Головко. – Чим швидше буде ліквідована ворожа церква, тим швидше українці будуть міцні і сильні духовно. Без духовної єдності ніколи ми не зможемо перемогти ворога.

Перейти до Православної Церкви України вирішило й одне з сіл Кременецького району.

Депутатка Кременецької районної ради Інна Дахнюк розповідає, що попередньо серед жителів громади було проведено анонімне опитування.

– Провівши опитування, ми отримали наступний результат: 51% опитаних підтримує приєднання громади до Православної Церкви України. Сьогодні в нас відбулися збори, на яких було оголошено результати. Вже познайомили людей з нашим священником Православної Церкви України який, дасть Бог, буде проводити богослужіння, – каже Інна Дахнюк. – Дуже прикро, що жителі громади не до кінця зрозуміли, наскільки це питання стоїть гостро та яким болючим є для кожного з нас. Але будемо боротися за кожного. Віримо, наш духовний наставник буде заохочувати людей і показувати духовний приклад.

Важливість захисту культури і духовних традицій українського народу підкреслив священник Української Православної Церкви, отець Тарас.

– У Кременецькому районі відбулися збори жителів одного з сіл, під час яких громада села висловила бажання доєднатися до Православної Церкви України, розвивати її згідно тих духовних ідей Православної Церкви України. Проявляти духовну діяльність проповідництва і духу нашого народу. Українізації нашої церкви, підтримання і захисту культури, духовних традицій нашого народу, – говорить отець Тарас.