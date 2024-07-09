Перекинув скриньку для пожертв і талував гроші в кишені: злодій намагався обікрасти церкву у Зарваниці

Скориставшись тим, що храм був відчинений, зловмисник зайшов всередину, висипав зі скриньки пожертв гроші і став ховати їх у кишені. Крадія затримали поліцейські.

До співробітників відділення поліції №3 міста Теребовлі надійшло повідомлення про те, що невідома особа намагалася вчинити крадіжку з одного із храмів, що на території Марійського духовного центру в Зарваниці.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, до злочину причетний житель одного з сіл Тернопільського району. 63-річний зловмисник зайшов до церкви і, скориставшись тим, що за ним ніхто не спостерігає, підійшов до скриньки з пожертвами, висипав звідти гроші, а це майже 5 000 гривень, і став ховати їх у кишені. В цей час лиходія помітили священнослужителі й повідомили про злочин співробітників поліції . Крадія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу – замах на крадіжку. Поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших злочинів.