“В нас немає стільки мудрості”: чому віряни московського патріархату у Почаєві не переходять до Української Церкви. ВІДЕО

Церква – не політика, або поза нею. В цьому переконані чимало вірян московського патріархату. Були переконані. З початком повномасштабного вторгнення росії, чимало православних церков, зокрема і на Тернопільщині, з московського патріархату перейшли до ПЦУ.

Але найголовнішою і чи не найбільшою святинею з московським керуванням в області залишається Почаївська лавра. Щоб змінити конфесію – потрібна підтримка вірян. Тож кореспонденти ІНТБ поцікавилися у жителів Почаєва, чи варто на восьмий рік війни вже нарешті покинути Московський патріархат.

Зазначимо, чимало церковних громад покидають московський патріархат саме через те, що там підтримують війну проти України. Але віряни Почаївської лаври або утримуються від відповіді або вважають себе поза політикою. Думки прихожан московського патріархату — у сюжеті ІНТБ.