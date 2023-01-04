На Тернопільщині оголосили штормове попередження.

За прогнозами синоптиків, регіон перебуватиме в зоні впливу атмосферних фронтів північно-атлантичного циклону. Відтак пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, тилова вітряна частина циклону спричинятиме штормовий північно-західний вітер 15-20 м/с. Очікується зниження температурних показників до невеликого мінуса.

«5 січня буде хмарно. Невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5 – 10° тепла. В області – І рівень небезпечності».

За попередніми прогнозами синоптиків, тенденції до похолодання в області зберігатимуться. Напередодні Різдва можливі дощі з мокрим снігом. Температурні показники коливатимуться від нуля до кількох градусів морозу.