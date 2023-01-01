У Хоросткові, що на Тернопільщині виставили на продаж стадіон з футбольним полем. Стартова ціна – всього 286 доларів.

Про це йдеться на сайті «Всі аукціони України», передає Перший онлайн.

На продаж виставлений адміністративний будинок стадіону загальною площею 349,8 кв. м. Площа земельної ділянки під стадіоном – 1,6600 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту.

Стадіон у Хоросткові збудований у середині 2000-х років завдяки тодішньому директору Хоростківського спиртозаводу Ігорю Степановичу Комінко. Спортивна споруда є домашньою ареною для місцевої футбольної команди «Зоря», а також на її футбольному полі тренуються юні вихованці місцевої дитячої футбольної школи. Влітку 2022 на цьому стадіоні відбувався поєдинок місцевої «Зорі» та зірок тернопільського футболу.

Як вдалося дізнатися «Перший онлайн», громадськість Хоросткова стурбована фактом можливого продажу стадіону третім особам, саме з цією пересторогою звернулася до мерії. Ймовірно спортивна споруда буде викуплена міською радою і далі буде використовуватися до спортивних потреб місцевого населення, а також на ній продовжуватиме гратиме домашні поєдинки хоростківська «Зоря».

Зауважимо, що стадіон у Хоросткові є один з найкращих у Тернопільській області, на ньому всі трибуни для глядачів повністю накриті і є зручними для вболівальників. Щось подібне на Тернопільщині є лише на стадіоні у Тернополі. Раніше на стадіоні у Хоросткові був один з найкращих і футбольних газонів, останніми роками його занедбали, але це справа часу його привести до хорошого рівня, якщо за нього візьметься справжній господар.

Сподіваємося, що спортивна арена у Хоросткові збереже свій основний профіль і на цьому стадіоні глядачі спостерігатимуть не один цікавий спортивний захід.