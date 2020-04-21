Цими днями на Тернопільщині спостерігатиметься мінлива прохолодна погода.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, дещо потепліє у другій половині тижня. Однак значного підвищення температурних показників поки не передбачають.

Довгоочікуваних для аграріїв дощів на Тернопільщині наразі теж чекати рано. У західному регіоні зберігатиметься суха, вітряна погода, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Нічні температурні показники опускатимуться до нуля.

«В Україні 21-го квітня вітер очікується північний. Помірний, часом поривчастий. Навесні так часто буває. Упродовж доби ніч ще буде холодною, +1 +5 градусів, подекуди заморозки 0 -3 градуси, проте й день завтрашній не сильно порадує теплом, +8+13 градусів практично повсюди в Україні. Найближчими вихідними в Україні дощів суттєво побільшає, а в другій половині тижня відчутно потепліє».

Отже, за попередніми прогнозами синоптиків, більш теплої весняної погоди слід чекати наступного тижня. Разом із потеплінням прийдуть дощі.

Софія Романська