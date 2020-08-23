Протягом тижня на Тернопільщині кількість нових випадків COVID-19 — на високому рівні.

Відтак з понеділка Тернопіль, Чортків, Бережани і Бережанський район переходять до помаранчевої зони епідемічної небезпеки, що передбачає додаткові карантинні обмеження.

Населений пункт потрапляє до помаранчевої зони, якщо завантаженість ліжкомісць хворими на COVID-19 перевищує 50%. Тоді забороняється діяльність закладів розміщення, зокрема хостелів і туристичних баз, ресторанів у нічний час, спортзалів і фітнесцентрів, планові госпіталізації. Також діють вимоги зеленої і жовтої зон.

“Протягом останніх днів спостерігається стрімкий ріст захворюваності, за вчорашній день 117 нових випадків. У 4624 випадках діагноз лабораторно підтверджений (4273 випадків – дорослі, 351 випадок – діти). Інтенсивний показник захворюваності – 415,3 випадки на 100 тисяч населення. В Україні цей показник – 258,7 випадків. Головна причина росту кількості хворих – люди розслабилися та не дотримуються вимог карантину”, – зазначила в. о. головної санітарної лікарки області Лідія Чайковська.

Учора в Тернополі додалося сорок нових випадків зараження. Також 77 інфікованих виявили у Бережанському, Бучацькому, Гусятинському, Заліщицькому, Збаразькому, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Монастириському, Підволочиському, Теребовлянському, Тернопільському, Чортківському районах.

Відповідальність за виконанням карантинних обмежень — на органах місцевої влади. Також стежить за цим поліція і держпродспоживслужба.

Софія Романська

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