Нагадаємо, голова облдержадміністрації Володимир Труш заразився COVID-19.





Учора він брав участь у засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відтак контактував із значною кількістю людей.

Сьогодні приміщення ОДА та обласної ради продезінфікували, – про це повідомив на своїй сторінці у мережі Фейсбук керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської облради Іван Бабійчук. Зокрема, ретельно обробили коридори та зали засідань.

“У зв‘язку зі спалахом коронавірусної інфекції COVID-19 в Тернопільській ОДА, Тернопільська обласна рада провела дезінфекцію приміщень. Триває робота із визначенням контактних осіб хворих”.

За інформацією обласного лабораторного центру, наразі визначено понад двадцять осіб, які близько контактували із головою облдержадміністрації. У них взяли зразки на ПЛР-дослідження. Результати будуть відомі завтра. Епідеміологи проводять розслідування щодо занесення інфекції.

Софія Романська