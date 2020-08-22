Учора в обласному центрі діагностували одразу 63 інфікованих COVID-19. Це найбільше виявлених хворих за добу від початку епідемії.

За постановою Кабміну, Тернопіль перейшов з жовтої зони епідемічної небезпеки до помаранчевої. З понеділка в місті повинні дотримуватися додаткових карантинних обмежень. Зокрема, громадський транспорт може перевозити пасажирів лише на половині місць, визначених для сидіння. Помаранчева зона забороняє роботу розважальних закладів і ресторанів вночі, діяльність спортзалів, фітнес-центрів, планові госпіталізації. Якщо негативна тенденція із захворюваністю збережеться, то місто може потрапити до червоної зони епідемічної небезпеки, що передбачає повернення до суворого карантину.

“Якщо ми не вплинемо на динаміку, яка зараз набирає ознак погіршення ситуації, у нас є реальні ризики опинитися в зоні, коли ми не зможемо розпочати вчасно новий навчальний рік, і також будуть уведені жорсткі умови карантину. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб місто достойно пройшло помаранчеву зону, і щоб на переддень першого вечерня у нас не було ускладнення епідситуації. Повірте, що багато залежить від кожного з нас. У протилежному – нас чекає ускладнення ситуації, значне навантаження на медичну мережу, лабораторний центр, а головне – це може призвести до збільшення летальності”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу у Тернополі зросла до 1273 осіб. Подолало хворобу 670 людей.

Софія Романська

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