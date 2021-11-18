На Тернопільщині передбачають опади у вигляді дощу та мокрого снігу. За прогнозами Укргідрометеоцентру, погода у краї буде мінливою. Температурні показники відчутно знизяться.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, протягом доби на Тернопільщині буде хмарно, вночі можливий мокрий сніг, вдень спостерігатимуться дощі. Температура повітря нічної пори опускатиметься до нуля, а вдень коливатиметься на рівні 5-7 градусів тепла.

«19-го листопада, День працівників гідрометеорологічної служби, погода вирішила відзначити так, як вона це розуміє найкраще – яскраво окресленими метеоявищами. В Україні очікується дощ та мокрий сніг. Мокрий сніг – не повсюди. Вітер на Заході України завтра посилиться, буде некомфортним. Температура повітря після холодної ночі вдень трохи підвищиться, передбачається +2 +8 градусів. 20-го листопада потепліє ще на кілька градусів. 20-21 листопада стане ще тепліше на пару градусів, проте атмосфера буде нестійкою, повітря вологим, з опадами, вітер – рвучким. З понеділка-вівторка знову похолодає, а ближче до наступних вихідних – знову потепліє», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода на Тернопільщині буде мінливою. Після похолодання у регіоні знову очікують більш теплу і комфортну погоду.