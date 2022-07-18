Учора, близько опівдня, під час вимірювання швидкості руху транспорту за допомогою лазерного пристрою TruCAM, в селищі Смиківці, на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине, за перевищення швидкості інспектори зупинили автомобіль Daewoo.

Під час спілкування з водієм, поліцейські виявили в останнього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 0. 71 проміле алкоголю в крові водія, що перевищує допустиму законом норму.

Інспектори склали на чоловіка відповідні адміністративні матеріали та направили автомобіль на арештмайданчик.

Загалом, за минулі вихідні патрульні виявили трьох водіїв, які сіли за кермо в стані сп’яніння, повідомляють у патрульній поліції.