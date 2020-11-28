Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. Вихідними у регіоні ймовірні дощі, які місцями переходитимуть у мокрий сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Складні погодні умови у нашому краї зумовлюватиме циклон разом з атмосферними фронтами, – каже синоптик Наталка Діденко. Відтак у суботу і в неділю у західному регіоні буде досить холодно, погіршуватимуть ситуацію невеликі опади.

“На Заході буде найхолодніше, в денні години очікується +1 +4 градуси, вночі спостерігатиметься мінусова температура повітря. Місцями пройдуть невеликі дощі разом з мокрим снігом. Малокомфортність вологої погоди підсилюватиме низька температура”.

Через складні погодні умови погіршуватиметься ситуація на автошляхах. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними. За можливості, рекомендують утриматися від поїздок автомобілем на далекі відстані.