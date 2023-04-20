На Тернопільщині нарешті потеплішає, але дощі таки накапостять

Потепління йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у п’ятницю стовпчики термометрів підвищуватимуться до 17 градусів тепла. Втім, подекуди можливі дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 21 квітня Тернопільщина перебуватиме у південній периферії антициклону з центром над Скандинавією. Буде хмарно з проясненнями. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 12 – 17º тепла.

«21-го квітня у більшості областей України пройдуть дощі різного калібру, від невеликих до помірних. До капосних дощів приєднається ще й рвучкий вітер північно-східного напрямку, можливі навіть часом штормові пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря розбіжиться хто куди. Коли йде дощ, тобто, суттєво знижується атмосферний тиск», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, відчутне потепління в Україні очікується у неділю-понеділок.