Сім пожеж в екосистемах ліквідували рятувальники на Тернопільщині минулої доби, – повідомив речник ДСНС в області Сергій Данілін. У результаті було врятовано 22 гектари лісу.

У Смиківцях Тернопільського району горів очерет, у Шумську спалахнула суха трава, а в Гусятинському районі виникла пожежа сміття, – розповідає Сергій Данілін. Причини займань розслідує поліція.

“У Тернополі на вул. Морозенка виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,02 га. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК Шляхтинці. Поблизу с. Садове Монастириського району також сталася пожежа сухої трави та самосіву лісових насаджень на площі 4 га. Під час гасіння врятовано лісовий масив, площею 15 га. У с. Нові Петликівці Бучацького району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,5 га. Горіла суха трава і в с. Переволока Бучацького району. Під час гасіння врятовано молоді саджанці дерев, площею 7 га”.

Додамо, через часті пожежі на Тернопільщині заборонили перебувати в лісі. Відповідне рішення оголосив голова ОДА Володимир Труш. Чи дотримуватимуться його жителі краю, побачимо згодом.

Софія Романська

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