19 квітня близько 13.30 до Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу в Тернополі на вулиці Микулинецькій.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що на території, яка знаходиться за авторинком, виникло загорання сухої трави. Вогонь швидко розповсюджувався та перекинувся на територію промислового призначення.

Поліцейські забезпечували охорону громадського порядку та пропускний режим.

О 15:56 спільними зусиллями вдалось зупинити поширення полум’я та локалізувати пожежу. Вогнем пошкоджено близько 5,5 га території.

За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють причини виникнення загорання та осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього правопорушення.

Ще одну масштабну пожежу, яка трапилася 17 квітня на території Чистилівського орнітологічного заказника загальнодержавного значення, розслідують співробітники Тернопільського районного відділення поліції. Площа вигорання – близько 8 гектарів. За попередньою версією, причина пожежі – занесення стороннього джерела запалювання.

Найчастіше причинами таких масштабних пожеж стає нехтування людьми правилами безпеки та необережне поводження з вогнем. З настанням теплої пори люди починають господарювати на городах, подвір’ях, прилеглих територіях. Спалюючи суху траву, сміття, побутові відходи – не тільки завдають шкоди довкіллю та здоров’ю людей, а й спричинюють пожежі. Те саме стосується відпочивальників на природі. Люди залишають після себе не лише купи сміття, але й недопалки, непогашені вогнища через які виникають займання.

З 17 квітня вступив в дію закон щодо посилення відповідальності за спалення трави. Штрафи за порушення пожежної безпеки суттєво збільшили, а відповідальність стала кримінальною.

Новий закон передбачає:

— за знищення або пошкодження лісів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом —штраф від 91 800 до 153 000 гривень, а також кримінальна відповідальність – обмеження або позбавлення волі від 2 до 5 років;

— за спалювання трави і листя в населеному пункті — адміністративна відповідальність і штраф від 3 060 до 6 120 гривень.

— за порушення пожежної безпеки в лісі через необережне поводження з вогнем — адміністративна відповідальність і штраф від 4 590 грн до 15 300 грн.

— за забруднення повітря шкідливими речовинами чи відходами (зокрема спалювання сміття) — кримінальна відповідальність і штраф від 30 600 до 61 200 гривень.

Правоохоронці звертаються до жителів області дотримуватися правил безпеки і повідомляти про осіб, які попри заборону спалюють траву, листя, сміття, на лінію 102.

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