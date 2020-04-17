Орнітологічний заказник державного значення зайнявся близько 17.00 поблизу Тернополя між селами Плотича, Чистилів, Глибочок.

Полум’я поширилося на площу, що сягає майже п’яти гектарів. Рятувальники вже четверту годину борються з вогнем і намагаються не допустити його перекидання на житлові будівлі.

На території орнітологічного заказника між селами Плотича, Чистилів та Глибочок зайнялася суха трава та очерет, – розповідає речниця ДСНС області Ірина Крупа. На місці події працює два пожежно-рятувальні підрозділи. “Ситуація ускладнена відсутністю доступу до палаючої території через заболоченість. Наразі сили рятувальників спрямовано на порятунок господарських та житлових будівель, які знаходяться поруч. Гасіння пожежі триває”.

Додамо, гасіння пожежі ускладнено болотами, оскільки рятувальники не можуть доступити до вогню. Станом на 21.00 державна служба з надзвичайних ситуацій почала залучати додаткові сили для боротьби з вогнем.

Софія Романська