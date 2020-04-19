Нагадаємо, сьогодні опівдні сталася пожежа на вулиці Микулинецькій у Тернополі. Біля річки Серет зайнявся очерет. Полум’я охопило площу майже шести гектарів. Рятувальники боролися з вогнем понад чотири години.

Посушлива погода та різкі пориви вітру в різних напрямках сприяли швидкому розповсюдженню вогню, – каже речник державної пожежно-рятувальної служби в області Сергій Данілін. Гасили пожежу двадцять рятувальників і п’ятнадцять місцевих жителів.

“Ми отримали повідомлення про пожежу о 13:27. Вздовж річки Серет палав очерет. Пожежа швидко набирала обертів. Полум’я миттєво поширилося двома осередками на загальній площі близько 5,5 га. Також спалахнуло сміття, розкидане окремими осередками на площі 200 м. кв. Враховуючи складність та площу пожежі, загалом до гасіння було залучено 5 одиниць техніки та 20 рятувальників. До боротьби з вогнем долучилися й 15 місцевих жителів”.

Рятувальники наголошують: безглузді весняні пожежі обходяться державному бюджету у сотні тисяч гривень. Вогонь у вітряну погоду поширюється миттєво, а відтак становить небезпеку не лише навколишньому середовищу, майну, а й людському життю.

Знову горить сухостій: ліквідовують пожежу вздовж річки Серет 19 квітня о 13:27 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в Тернополі на вул. Микулинецькій. Вздовж річки Серет палав очерет.Пожежа швидко набирала обертів. Посушлива погода та різкі пориви вітру, в різних напрямках, сприяли швидкому розповсюдженню вогню. Полум’я миттєво поширилося двома осередками, на загальній площі близько 5,5 га. Також спалахнуло сміття, розкидане окремими осередками, на площі 200 м.кв.Враховуючи складність та площу пожежі, загалом до гасіння було залучено 5 одиниць техніки та 20 рятувальників. До боротьби з вогнем долучилися й 15 місцевих жителів. Опубліковано Управління ДСНС України у Тернопільській області Неділя, 19 квітня 2020 р.

Софія Романська

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