На Тернопільщині збирають урожай зернових культур. Аби пришвидшити темпи роботи, аграріям дозволили працювати нічної пори.

Наразі працівники сільського господарства молотять ячмінь. Порівняно з минулим роком, показники урожайності зросли.

«Почалися жнива. Ми як одна з аграрних областей на сьогоднішній день проводимо збір врожаю, дякуючи нашим Збройним Силам. Все відбувається спокійно, тихо, без ніяких ексцесів. Наші аграрії мають можливість спокійно зібрати врожай. Ми дозволили аграріям працювати в нічний час. Також потрібно, щоб були хорошими погодні умови», – зазначив Володимир Труш.

Як повідомили у департаменті агропромислового розвитку області, цього року зернові культури посіяли на площі у 561 тис. га. Це дещо більше, ніж минулого року. Якщо погода сприятиме, аграрії готуються зібрати добрий врожай.