На одній з вулиць Тернополя повністю перекриють рух транспорту

9-го вересня з 9:00 год буде повністю перекрито рух транспорту на вул. Євгена Коновальця з двох сторін.

Як повідомляють у міській раді, таке рішення прийняли у зв’язку з поточним ремонтом дорожнього покриття на перехресті вул. Євгена Коновальця-Іллі Рєпіна. Попередньо рух на цій вулиці буде перекрито до 20-ї години 11 вересня.

На цій ділянці буде проводитись фрезерування асфальтобетонного покриття. За сприятливих умов у неділю, 10 вересня, заплановано виконати влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття на вул. Євгена Коновальця.

Проїзд від Станції швидкої медичної допомоги, що на вул. Іллі Рєпіна та прилеглих будинків, буде проводитись через територію ОСББ вул. Михайла Вербицького №12 та №28.

“Прохання до учасників дорожнього руху бути уважними у місцях проведення ремонтних робіт та завчасно обирати маршрути руху”, – зазначають у міськраді.