На Новий рік на Тернопільщині буде тепло, як навесні

Атмосферний фронт йде на Тернопільщину. Через його вплив у п’ятницю похолоднішає. За прогнозами синоптиків, температурні показники коливатимуться вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3 – 8° тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду в краї вночі визначатиме північно-західна периферія антициклону з центром над Туреччиною, вдень проходження холодного атмосферного фронту.

«Буде хмарно. Вночі без опадів. Вдень невеликі дощі. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вдень слабкий туман. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3 – 8° тепла. Попереджаємо про метеорологічні явища: 30 – 31 грудня вночі та вранці на дорогах ожеледиця – І рівень небезпечності, жовтий».

За попередніми прогнозами, 31 грудня на Тернопільщині відчутно потеплішає. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть 14° тепла.

«Україна належатиме області підвищеного атмосферного тиску. Тому суттєвих опадів не передбачається, хіба що черкне по крайній півночі атмосферний фронт, який зумовить невеликий мокрий сніг чи дощ в окремих районах. Температура повітря в Україні найближчої ночі опускатиметься до невеликих “мінусів”, а вдень підвищуватиметься до +9 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, надалі в Україні теплішатиме і вже вдень 1-го січня максимальна температура повітря становитиме +5+12 градусів.