У Тернополі поліцейські складають адміністративні протоколи на директорів шкіл та завідувачів дитячих садочків, які працюють, незважаючи на віднесення обласного центру до так званої “червоної зони”.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції України у Тернопільській області Олександр Богомол.

За його словами, вчора правоохоронці проводили профілактичні бесіди з керівниками закладів освіти. Сьогодні почали фіксувати порушення і складати адміністративні протоколи. Таким чином, було складено 31 протокол на директорів шкіл і 13 – на завідуючих садочками. Такі ж протоколи поліціянти складатимуть і завтра, якщо заклади знову будуть працювати і приймати дітей.

Більше того, керівникам закладів освіти може загрожувати і кримінальна відповідальність. Як пояснив Олександр Богомол, кримінальне провадження можуть розпочати, якщо порушення каратинних норм призвело до масового інфікування людей.

Завтра у Тернополі за ініціативою Нацполіції має відбутися засідання комісії з питань техногенної та екологічної безпеки. На ньому планують розглянути питання про припинення діяльності закладів освіти.

Довідка

Стаття 325 ККУ. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням

1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, –

карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

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