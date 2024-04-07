Трагічна звістка надійшла сьогодні з фронту до Тернополя. У Донецькій області загинув Сергій Коновал.

Свій останній бій Герой прийняв вчора, 6 квітня. Через трохи більш як місяць захиснику мало б виповнитися 32 роки.

Сумну новину повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Ми всією громадою співчуваємо рідним та близьким захисника. Вічна та світла йому памʼять!”, – ідеться у зверненні очільника громади.

Нещодавно ми писали про те, що командир роти 67-ої окремої механізованої бригади Сергій Коновал одружився. Обраницею військового стала волонтерка з Тернополя Ольга Данченко. Весілля молодята відсвяткували у січні. Замість весільного торта вони попросили друзів подарувати паяльник для FPV-дронів. На жаль, через три місяці сімейне життя молодого подружжя перервала кривава війна…

Співчуваємо дружині Сергія, батькам, друзям, побратимам. Вічна пам’ять Герою…