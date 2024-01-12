У Тернополі одружилися військовий і волонтерка. Сергій Коновал — командир роти 67-ої окремої механізованої бригади, Ольга Данченко — волонтерка, яка забезпечує цю роту.

Познайомилася пара під час повномасштабного вторгнення, коли Ольга привозила допомогу на фронт. Згодом жінка продала свою машину, щоб купити коханому тепловізор і переїхала на Донеччину, аби бути поряд з ним, розповідає Суспільне.

“Ми відмовилися від весільного торта, бо вважаємо, що сьогодні є речі, які набагато необхідніші. І весілля без торта відбудеться. Тому попросили наших друзів, які хотіли подарувати нам торт, замінити його на паяльник для FPV-дронів. Сьогодні отримали в подарунок і вже завтра він приступає до роботи, буде паяти дрони для Сергієвої роти”, — розповіла Суспільному Ольга.

За словами Сергія, тепловізор, який купила Ольга, продавши своє авто, був гарний.

“Він дуже класно служив, був дуже крутий. Я не знав, що Оля продає авто, тому що я не вникав у такі тонкощі”.

Згодом Ольга залишила життя в Тернополі та поїхала за коханим на війну.

“По-іншому в моєму житті бути не може. Це моя сім’я, це те, заради чого я живу, це те, що мене надихає і я не можу дозволити собі бути осторонь від нього, осторонь від ситуації. Чим більше ми будемо всі корисні, працювати на перемогу, тим швидше наступить наше щасливе, інше життя. Тому я хочу бути разом, я хочу, щоб ми працювали разом і пришвидшували перемогу разом”.

У серпні Сергій Коновал приїжджав з фронту, щоб зробити Олі пропозицію. Навіть цей момент пара розділила з побратимами.

“Ми живемо з побратимами дуже довгий час на війні, нас об’єднує не тільки бойова робота, вони стають частиною життя і на такі урочисті події, які відбуваються в нашому житті запросив їх, щоб розділити з ними радість того дня”, — каже Сергій.

На Донбасі Ольга вишила для себе та Сергія сорочки. У них планують взяти шлюб у церкві.

“Одружуватися варто, народжувати дітей варто, закохуватись 100% варто, але потрібно розуміти, що все це заради одного — для того, щоб ми перемогли і могли жити своє класне, повноцінне життя. Сьогодні особисто для мене важливо бути прикладом того, що життя продовжується, але варто багато чим жертвувати, бо війна не закінчилася”, — говорить жінка.