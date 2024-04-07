Не міліє потік жахливих новин з фронту. Линуть трагічні звістки і до Тернополя.
Сьогодні ми повідомляли, що у Донецькій області під час виконання бойового завдання обірвалося життя командира роти Сергія Коновала. Щойно сталося відомо про загибель ще двох захисників з нашого міста.
Шостого квітня, мужньо боронячи Україну, на Донеччині загинув мешканець Тернопільської громади Тарас Петришин. Бійцю було 35 років.
На щиті повертається додому і 25-річний Віталій Малюк. Свій останній бій воїн прийняв на тій же пекельній Донеччині днем раніше – 5 квітня. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Співчуваємо рідним і побратимам Захисників. Вічна пам’ять…
На фото Тарас Петришин.