На Донеччині загинули ще двоє захисників з Тернополя

Не міліє потік жахливих новин з фронту. Линуть трагічні звістки і до Тернополя.

Сьогодні ми повідомляли, що у Донецькій області під час виконання бойового завдання обірвалося життя командира роти Сергія Коновала. Щойно сталося відомо про загибель ще двох захисників з нашого міста.

Шостого квітня, мужньо боронячи Україну, на Донеччині загинув мешканець Тернопільської громади Тарас Петришин. Бійцю було 35 років.

На щиті повертається додому і 25-річний Віталій Малюк. Свій останній бій воїн прийняв на тій же пекельній Донеччині днем раніше – 5 квітня. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Співчуваємо рідним і побратимам Захисників. Вічна пам’ять…

На фото Тарас Петришин.