Художник Володимир Шерстій передав на благодійний аукціон до Дня захисників і захисниць України звершальну роботу із циклу «Ікони обпалені війною». Це образ святого Феодора Тирона, написаний на старовинній дошці, в яку автор інструктурував бойові вистріляні гільзи.

Володимир Шерстій з 2014 року активно волонтерить. Після початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Чоловік захищав Україну у східних областях.

«Коли я займався волонтерством у 2014 році, ми з Лілією Мусіхіною були там, вона попросила мене написати ікону в честь загиблого Юрія Горайського зі Збаража. Це був початок циклу «Ікона обпалена війною», це цикл Господніх воїнів, всі в одному екземплярі. Цикл завершується іконою Федора Тірона, ікона цікава тим, що привезені гільзи були з нуля, хлопці розвідники передали», – розповідає Володимир Шерстій.

Володимир Шерстій понад 25 років займається іконописом у візантійському стилі. Цикл «Ікони обпалені війною» він почав створювати у 2016 році. Спеціально для благодійного аукціону до Дня захисників та захисниць України іконописець Володимир Шерстій передав завершальну ікону із цього циклу.