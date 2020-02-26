На сесії Почаївської міської ради, яка відбудеться 26 лютого, Почаївська Лавра спробує отримати дві земельні ділянки площею по 1.8 га.

Про це повідомляють на сайті міськради.

На початку січня цього року Почаївська Лавра звернулась до Почаївської міської ради із заявою для отримання дозволу оформити землевпорядну документацію на земельні паї загальною площею 3.6 га.

Як йдеться у проєктах рішень, землю монастирю УПЦ МП нібито подарували ще у 1998 році. Тоді довірливі українці доволі часто оформляли власне майно на різного роду релігійні та не дуже структури. У далекі дев’яності, коли населення ще «заряджало» банки з водою перед телевізором, крім Почаївської Лаври свої статки поповнили нерухомістю також багато тогочасних сект штибу «білого братства». Втім, узаконити землю в Почаївській Лаврі чомусь вирішили аж через 22 роки, до того приховуючи щедрі дарунки від вірян.

Нагадаємо, торік, попри тиск з боку громадськості, Почаївській Лаврі все ж вдалось вдалось отримати дві земельні в центрі Почаєва. Такими темпами монастир московського патріархату поступово поглинає місто, перетворюючись у своєрідний «православний Ватикан» зі своїми законами та порядками.