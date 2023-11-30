Служба безпеки України прийшла з обшуками у Почаївську лавру, яка належить УПЦ МП. Попередньо, причина у поширенні проросійських поглядів представниками лаври.

Зранку 30 листопада співробітники СБУ навідалися з обшуками у Почаївську лавру. Про це повідомляють джерела 24 Каналу.

За даними джерел, попередня причина візиту – поширення російської ідеології представниками лаври.

Нагадаємо, ще у квітні 2023 року у мережі поширювали відео з Почаївської лаври. На кадрах вірянки заявили журналістам, що Путін – “обраний Богом владика”. Ба більше, на їхню думку мирні міста України Путін знищує не просто так, а тому, що таке право йому буцімто дав Бог. Мовляв, Україна мусить бути покарана за “непокору” владі, тобто Януковичу.

7 квітня 2023 року Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики запропонував звернення до Верховної Ради щодо розірвання договору з УПЦ МП на оренду комплексів споруд Почаївської лаври.

Також Комітет запропонував звернутися до уряду з проханням перевірити, чи дотримується УПЦ МП умов договору.

23 квітня у Мінкульті заявили, що комісія з перевірки Почаївської лаври вже створена. Крім цього, в одного з храмів Кременецького заповідника вже минув термін угоди про використання, однак представників міністерства до об’єкта не допускають. Очільник відомства Олександр Ткаченко заявив, що справа вже в місцевому суді.

Того ж дня СБУ повідомила про підозру одному послушнику УПЦ МП з Почаївської лаври. Він публічно виправдовував російську агресію проти України та воєнні злочини окупантів.