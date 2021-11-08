Із території зоокутка, що у гідропарку «Топільче» зняли карантин. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

У кінці жовтня в зоокутку завершили оздоровчі заходи пов’язані із ліквідацією сибірки, які здійснювали відповідно до рішення надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради.

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– Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області та державної лікарні ветеринарної медицини в місті Тернополі здійснили ряд заходів спрямованих на подолання наслідків захворювання сибіркою поні, – розповіли у відомстві. – Зокрема, місце загибелі тварини та розтину трупа ретельно випалили, обробили та дезінфікували. Дезінфікували місця утримання та можливого перебування поні, який загинув. Всіх наявних в зоокутку тварин (ссавців) піддано клінічному огляду з термометрією, клінічно здорових тварин вакцинували проти сибірки. Станом на 27 жовтня 2021 року завершено спостереження за вакцинованими тваринами, ускладнень не було.

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Фахівці також відбрали ґрунт, воду та корми на території зоокутка і направили їх в Тернопільську регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби для дослідження на наявність спор збудника сибірки. За результатами дослідження патологічного (біологічного) матеріалу спор збудника сибірки в наданих пробах не виявили. Спеціалісти Держпродспоживслужби проводять роботу, спрямовану на недопущення спалахів сибірки серед сприйнятливих тварин.

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