Сибірку зареєстрували у зоокутку парку «Топільче». Там загинув інфікований поні. Експерти зафіксували спалах небезпечного інфекційного захворювання.

Як повідомили в Держпродспоживслужбі, під час розтину трупа тварини виявлено ознаки пневмонії, гастроентериту та лімфаденіту, а збільшення та заокругленість країв селезінки викликало підозру на сибірку.

«У результаті дослідження патологічного матеріалу встановлено захворювання сибіркою. Відбулось засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради, яким накладено карантин на зоокуток та затверджено план заходів. Тварин, які утримуються у зоокутку, піддано клінічному огляду та термометрії і вимушено провакциновано від сибірки. Станом на сьогодні триває спостереження за здоров’ям тварин. Спеціалістами ветеринарної медицини вживаються заходи згідно з планом. За контактними особами здійснюється медичне спостереження».

Додамо, сибірка – це особливо небезпечне гостре інфекційне захворювання, збудником якого є спороутворююча бактерія Bacillus anthracis. Захворювання уражає тварин і людину. Спори бактерій сибірки можуть залишатися живими в ґрунті протягом тривалих періодів часу – до 90 років. Місця захоронення трупів тварин, які загинули від цієї хвороби, називають «проклятими полями».