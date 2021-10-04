У зоокутку в парку “Топільче” помер поні: у нього виявили сибірку

У Тернополі зареєстровано випадок Сибірки: в зоокутку парку «Топільче» загинув інфікований поні.

Вночі з 27 на 28 вересня 2021 року в зоокутку парку «Топільче» комунального підприємства «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» загинув поні. На місце події виїхали спеціалісти лікарні та Тернопільської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. В ході розтину трупа тварини виявлено ознаки пневмонії, гастроентериту та лімфаденіту, а збільшення та заокругленість країв селезінки викликало підозру на сибірку. Про це повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Спеціалісти відібрали проби селезінки, печінки, серця та лімфовузлів і направили їх у Тернопільську регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби для дослідження на сибірку. Труп тварини було вивезено у спеціально визначене місце і піддано вилученню методом спалювання, про що складено відповідний акт і проведено фотозйомку. Перегорілі останки захоронено, а місце захоронення і транспорт, яким перевозився труп, були піддані дезінфекції.

1 жовтня Тернопільською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів встановлено захворювання сибіркою. Патологічний матеріал для підтвердження діагнозу передано до державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (місто Київ), який 4 жовтня підтвердив діагноз.

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2 жовтня відбулось засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради, яким накладено карантин на зоокуток та затверджено план заходів. Тварин, які утримуються у зоокутку, піддано клінічному огляду та термометрії і вимушено провакциновано від сибірки.

Станом на сьогодні триває спостереження за здоров’ям тварин. Спеціалістами ветеринарної медицини вживаються заходи згідно з планом. За контактними особами здійснюється медичне спостереження.

ДОВІДКА. Сибірка – (міжнародна назва цієї хвороби а́нтракс — від грец. άνθραξ — «вугілля»[4]; українські застарілі синоніми — телій, гербарець, жабур[5]) — гостре зоонозне інфекційне захворювання, яке спричинює Bacillus anthracis, що перебігає в людей найчастіше з ураженням шкіри з утворенням специфічного карбункулу, набряку та регіонарного лімфаденіту на тлі гарячки та інтоксикації, рідше з ураженням легеневої, кишкової систем і генералізацією процесу. Назву хвороба в світі отримала від схожості забарвлення чорного різновиду вугілля — антрациту — і центральної зони сибіркового карбункулу. В Україні ще використовують, в тому числі і в офіційних медичних документах, стару назву «сибірка», що мала поширення в країнах колишнього СРСР.