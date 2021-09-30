З робочим візитом перебував у Тернополі Віктор Ляшко. У нашому місті він провів виїзне засідання колегії Міністерства охорони здоров’я України та Ради ректорів закладів вищої та післядипломної освіти.

На ній обговорили питання стратегічного розвитку сфери охорони здоров’я, формування державного замовлення на підготовку фахівців галузі медицини, а також впровадження нової моделі інтернатури. Окрім того, міністр разом із Володимиром Трушем та Сергієм Надалом взяли участь у прес-конференції на якій обговорили ситуацію із захворюваність на коронавірус в області, тему ковід-паспортів та вакцинації. Також Віктор Ляшко ознайомився із роботою центрального центру вакцинації у Тернополі, що на вулиці Злуки, 45.

– Тут посміхаються, всі задоволені, центр працює, приносить користь людям, – поділився враженнями Віктор Ляшко. – Хотілось, щоб тут були черги, оскільки це означатиме, що буде менше навантаження в реанімаційних відділеннях, відділеннях інтенсивної терапії, інфекційних лікарнях, оскільки зменшиться кількість людей, яких госпіталізують. Враження про центр позитивне. По статистиці він другий в Україні за кількістю вакцинованих людей. Процес роботи організовано правильно, люди відпочивають після щеплення 30 хвилин, перебувають під наглядом, щоб якщо буде несприятлива подія після імунізації, можна було надати вчасно допомогу. Лікарські засоби для цього є, персонал навчання пройшов, якщо навіть буде якась алергічна реакція, то людина буде врятована.

Центр вакцинації, що на вулиці Злуки, 45 у Тернополі, працює щодня з 09.00 до 16.00 години. Там є шість місць для проведення щеплень та сім місць для реєстрації. За день у центрі можуть вакцинувати 1200-1500 людей. А найбільша кількість осіб, яку тут вакцинували за день – 1900.