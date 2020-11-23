Про заміноване приватне сільське господарство в селі Великі Кусківці Лановецького району 21 листопада на лінію “102” повідомив місцевий житель.

Чоловік розповів, що про небезпечний предмет йому телефоном сказав невідомий. Після цього номер додзвонювача перестав відповідати.

За вказаною адресою виїжджали усі екстрені служби. Як з’ясувалося, власник житлового будинку впродовж дня знаходився дома і жодних підозрілих осіб на власному господарстві не бачив. Не знає чоловік і хто так міг пожартувати.

В ході обстеження території вибухотехніки не виявили жодних підозрілих предметів. Інформація про замінування не підтвердилася. Правоохоронці встановлюють особу “телефонного жартівника”.