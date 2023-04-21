Майже літню погоду передбачають цими вихідними на Тернопільщині.
За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів підвищуватимуться до 19 градусів тепла. Переважно обійдеться без опадів, лише подекуди можливі невеликі дощі.
Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідними Тернопільщина перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску. В області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів, вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Стовпчики термометрів коливатимуться від 10 до 19 тепла.
«Тепло наближається, дощі вперто залишаються. В Україні вихідними очікується підвищення температури повітря. 22-23 квітня у більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12 +19 градусів. У неділю переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі», – повідомила синоптик Наталка Діденко.
За попередніми прогнозами, тепла погода протримається до вівторка. А далі пройдуть дощі, а також повернуться травневі холоди.