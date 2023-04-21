Майже літню погоду передбачають на Тернопільщині на вихідних

Майже літню погоду передбачають цими вихідними на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів підвищуватимуться до 19 градусів тепла. Переважно обійдеться без опадів, лише подекуди можливі невеликі дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідними Тернопільщина перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску. В області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів, вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Стовпчики термометрів коливатимуться від 10 до 19 тепла.

«Тепло наближається, дощі вперто залишаються. В Україні вихідними очікується підвищення температури повітря. 22-23 квітня у більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12 +19 градусів. У неділю переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тепла погода протримається до вівторка. А далі пройдуть дощі, а також повернуться травневі холоди.