Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 10:00 28 березня в області зафіксували 43 випадки COVID-19, один з яких – летальний. 9 випадків залишаються під підозрою.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

У Тернопільській міській дитячій лікарні на лікуванні перебуває троє пацієнтів з підтвердженим COVID-19. В інфекційному відділенні – одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району, яких госпіталізували раніше. Стан хворих – відносно-задовільний.

Також в реанімаційному відділенні лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району. У неї підтвердили COVID-19. Стан дитини – важкий-стабільний, підтверджена пневмонія. Ймовірне джерело інфікування – родич, який повернувся з Польщі.

Ще двоє дітей зараз в інфекційному відділенні міської дитячої лікарні з підозрою на COVID-19. Їх стан – середньо-важкий. Пневмонії у дітей немає. Чекають на результати лабораторного дослідження.

Загалом в Україні вже 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 8 летальних. 5 пацієнтів одужало (4 дорослих та 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки (станом на 10:00 28 березня).

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