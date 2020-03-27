Епідеміологи провели розслідування щодо поширення коронавірусу на Тернопільщині.

Відтак першим підхопив небезпечну інфекцію сімейний лікар у Монастириському районі. Дослідження показали, що священик із Заліщицього району захворів пізніше.

Коронавірус у священика із Заліщик виявили 20 березня. Тоді це був перший підтверджений випадок у Тернопільській області, – каже лікар-епідеміолог Володимир Паничев. Однак у результаті епідрозслідування стало відомо, що у Монастириському районі сімейний лікар захворів ще 12 березня.

“Поширюється інформація, що ситуація у Монастириському районі виникла через випадок із священиком із Заліщик. Однак епідеміологічний аналіз засвідчує, що першою захворіла людина з Монастириського району ще 12 березня. Це медичний-працівник, сімейний лікар, захворювання у якого виявилося пізніше. Пізніше захворіли контактний чоловік і медична сестра з лікарні Монастириського району. Тобто ми маємо чітко розуміти, що неблагополуччя у нас розпочалося саме з цього району. Не можна звинувачувати священика чи ще когось, оскільки вони такі самі постраждалі, як і всі. Зараз результати підтверджують, що вперше в області вірус з’явився у селі Швейків Монастириського району. Нині у цьому районі 22 випадки підтверджених, підозри реєструються в усіх районах. Прохання — щоб обмежувальні заходи у Тернополі та області виконувалися ретельніше. Спостерігаємо на вулицях людей, які знаходяться там безпричинно”.

Додамо, сьогодні другий випадок коронавірусу підтвердили в обласному центрі. А загалом в Україні хворобу виявили у 218 осіб.

Софія Романська

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