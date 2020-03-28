43 випадки захворюваності на коронавірус зафіксували на Тернопільщині станом на 22.00 27 березня. Про це повідомляє обласний лабораторний центр.

Упродовж доби виявили 15 нових випадків. Зокрема, захворіла півторарічна дитина у Кременецькому районі. Ймовірно її заразив дядько, який повернувся із-за кордону.

Швидке поширення коронавірусу на Тернопільщині викликає занепокоєння в епідеміологів. Вони припускають, що чимало людей, які повернулися із-за кордону, не самоізолювалися і поширюють вірус. Оскільки джерела деяких поширень залишаються невідомими.

“На жаль, маємо перший випадок зараження короновірусом COVID-19 у Кременецькому районі. У півторарічної дитини з села Лідихів виявили запалення легень. Дитину почаївські лікарі із погодженням з батьками відправили на лікування в Тернопіль. Сьогодні у дитини офіційно підтвердили коронавірус. Ймовірно, дитина була інфікована від дядька, який нещодавно повернувся із Польщі і не дотримався карантинних вимог про ізоляцію. Ще раз звертаюся до усіх вас із проханням — не виходити зайвий раз із своїх домівок і дотримуватися правил гігієни та карантину. Хай береже нас Бог та врятує маленького ангелочка”, – повідомив у мережі Фейсбук голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський.

Додамо, найбільше хворих коронавірусом у нашому регіоні — в Монастириському районі. Там небезпечну інфекцію виявили у 35 людей, визначено понад 3000 контактних осіб.

Софія Романська

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