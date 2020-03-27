Від початку епідемії коронавірусу в Україні підтверджено два випадки COVID-19 серед жителів Тернополя.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Першому чоловіку з Тернополя, у якого підтвердили коронавірус, 55 років. Він повернувся з Австрії. Медики провели епідеміологічне розслідування і виявили 16 людей, які з ним контактували. Далі їх обстежили, і в одного із чоловіків лабораторно підтвердили другий випадок COVID-19 у Тернополі. Йому 62 роки, підприємець. Зараз чоловік перебуває на самоізоляції.

Сьогодні медики обстежували, зокрема, проводили забір матеріалів від людей, які контактували з другим тернополянином, у якого підвердили COVID-19.

Станом на 18 годину 27 березня в Тернопільській міській лікарні №3 на ізоляції перебуває двоє контактних з хворими на COVID-19.

Загалом у Тернополі на самоізоляції – 286 людей.

В Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 18 годину 27 березня проходять лікування троє хворих на COVID-19. У Тернопільській міській дитячій лікарні – двоє хворих на COVID-19. Це одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району. Вони знаходяться в окремому боксі інфекційного відділення, стан хворих – стабільний з позитивною динамікою.

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