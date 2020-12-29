Раптова пожежа знищила речі та житло родини із села Слов’ятин Бережанського району. Займання сталося 22 грудня після обіду. На щастя, ніхто не постраждав, проте сім’я з чотирьох осіб – батьки, восьмирічний син і 15-річна донька – напередодні Нового року та Різдва опинилися без нічого. Вогонь знищив меблі, стіни, міжкімнатні та вхідні двері, побутову техніку, одяг, посуд.

Прохання допомогти погорільцям розмістив на сторінці у Фейсбуці бережанський “Карітас”, пише Терміново.

“Несподівана біда трапилась в сім’ї Клюба, – раптова пожежа, яка частково знищила житло і речі. Чоловік, дружина-інвалід і двійко дітей ледве встигли врятуватися і зараз тимчасово перебувають у добрих людей. “Карітас” Бережани зібрав деякі речі і продукти. Але просимо і вас долучитися для допомоги цій сім’ї, яка взимку напередодні Різдва опинилася в розпачливих обставинах. Допомогти можна коштами або речами”, – йдеться у повідомленні.

– Ми лишилися “голі й босі”. Маємо хіба те, що було на собі, все решту “пішло спати”. Ні миски, ні ложки, ні каструлі, – розповіла виданню Терміново постраждала Надія Клюба.

За словами жінки, пожежа виникла через коротке замикання електропроводки.

– Син-третьокласник прийшов зі школи, я поралася по господарству. Раптом чую крик, з’явилося багато диму, – пригадує пані Надія. – Ми з чоловіком перекинули малого через вікно, син вже ледь не задихався. Чоловік одразу, в чому був в хаті одягнений, побіг до свекрухи, яка живе через дорогу, і викликав пожежників. Я почала кричали, збіглися люди, потім прибули рятувальники. Пожежу погасили, але вогонь встиг наробити біди.

Діти дуже зажурені та схвильовані через пожежу, зауважує мама. Найгірше – згорів ноутбук та принтер доньки-дев’ятикласниці. А ця техніка особливо потрібна цього року, коли діти переважно вчаться дистанційно. До того ж дівчина випускниця – цього року планує вступати в коледж.

– Небайдужі люди їй подарували той ноутбук, бо ми не маємо як придбати. Я – інвалід на одній пенсії. А тепер треба думати, де взяти новий, – бідкається Надія Клюба. – Також син та чоловік лишилися без мобільних телефонів, вціліли тільки мій і доньчин, яка на той час ще була в школі.

У будинку, де мешкає родина Клюба, дві кімнати. Дитяча згоріла вщент.

– Залишилася маленька кімнатка, де ми живемо з чоловіком, тут вогонь пошкодив лише двері, – каже Надія Клюба. – Також у нас не працює пральна машинка, потрібна нова газова плита. Адже від вогню все поплавилося. На щастя, пожежники вчасно перекрили газ і вимкнули електропостачання.

Наразі батьки залишилися жити у напів згорілому будинку, де намагаються навести лад та почати ремонт. Діти – у бабусі.

– Але там теж одна кімнатка і кухонька, нема де, – зазначає співрозмовниця. – Мусимо відновити свій будинок і просимо людей, що допомогли, бо самі ми не потягнемо. Найперше потрібно зробити ремонт стін, які всі чорні після займання, а також встановити двері, підлогу. Хотілося б встигнути до Різдва, щоб відсвяткувати в рідній домівці.

Родина Клюба дякує за допомогу бережанському “Карітасу” та усім небайдужим, які вже відгукнулися на їхню біду, – хтось перерахував кошти, хтось допоміг продуктами, хтось зголосився дати диван. Допомогти погорільцям може кожен. Їм потрібен зимовий одяг, постіль, шафа, крісла, дзеркало, побутова техніка, мобільні телефони для батька і сина, ноутбук для доньки випускниці.

Довідка

Кошти для родини Клюба можна перерахувати на картку у Приватбанку: 5168 7573 4368 6517. Довідки за телефоном: 097-705-03-72.