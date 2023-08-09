У шахрайські схеми все частіше потрапляють жителі Тернопільщини.

Про це розповів на брифінгу старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Роман Свірський. За його словами, щодня працівники поліції фіксують по 12 звернень громадян про те, що їх ошукали.

Почастішали випадки шахрайства і через покупки в соціальних мережах. На гачок злочинців потрапляють жінки в декреті, молоді люди й навіть діти. Шахраї вдають із себе туристичних агентів, зниклих родичів, постраждалих дітей, чи благодійні організації, щоб нажитися на чужому горі.

«Шахраї постійно видозмінюють свої схеми. Деякі приходять до нас з росії, деякі видозмінюють свої схеми тут. Наприклад, зараз популярні схеми, коли люди в соцмережах, в телеграмі, бачать різні способи заробітку. Це можуть бути і якісь перегляди, і перерахунки грошових коштів, вкладення в різні бізнеси, під виглядом пропозиції роботи. В першу чергу тут страждають молоді люди. Також бувають схеми під виглядом виграшу в казино. Актуальним питанням залишається шахрайство через зниклих безвісти родичів, переважно військових. У час війни залишають люди, яким начхати на моральні принципи й чужу біду. Телефонуючи до згорьованої матері чи дружини, злочинці повідомляють, що близький в полоні і за певну суму його можуть відпустити. На емоціях люди вчиняють необдумані вчинки й віддають останні кошти шахраям», – каже Роман Свірський.

У поліції наголошують: перед тим, як щось придбати, необхідно ознайомитися з історією магазину, прочитати відгуки. Купувати рекомендують лише на перевірених платформах. Не варто поспішати перераховувати кошти.